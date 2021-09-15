ФСБ объявила о задержании в Красноярске двух подозреваемых в вербовке террористов. Подробности не сообщаются. В ФСБ уточнили, что задержанные – граждане одной из центрально-азиатских стран. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности и публичных призывах к терроризму. Оба заключены под стражу.