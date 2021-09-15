ФСБ объявила о задержании в Красноярске двух подозреваемых в вербовке террористов. Подробности не сообщаются. В ФСБ уточнили, что задержанные – граждане одной из центрально-азиатских стран. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности и публичных призывах к терроризму. Оба заключены под стражу.
2021-09-15T08:33:46+03:00
2021-09-15T09:46:09+03:00
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08:33, 15 сентября 2021
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