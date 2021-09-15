Президент США Джо Байден назвал неправдой утверждения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от личной встречи. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что это некорректное описание телефонного разговора, который состоялся в ночь на 10-е сентября.

В Белом доме уточнили, что первый за семь месяцев телефонный разговор двух лидеров продолжался около полутора часов.

О том, что Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом сообщила газета Файнэншнл Таймс. Она ссылалась на осведомленные источники. Журналисты настаивают на достоверности этой информации.