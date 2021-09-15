Премьер-министр Японии Ёсихидо Суга экстренно созывает Совет национальной безопасности после ракетных пусков КНДР. В Токио считают, что это угрожает стабильности и безопасности Японии и всего региона. По данным властей, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Южнокорейские военные считают, что ракеты были баллистическими. В сообщении Объединенного комитета начальников штабов подчеркивается, что армия Южной Кореи находится в полной боеготовности в тесном сотрудничестве с США.

В Приморском крае, который граничит с КНДР заявили, что испытания «неопознанного снаряда» в Японском море не повлияли на радиационный фон в Приморье. Местные ученые утверждают также, что не фиксировали никаких сейсмособытий после ракетного пуска в Северной Кореи, — сообщает Интерфакс.