Компания Space X должна провести сегодня первый космический полёт без профессиональных астронавтов на борту.

Корабль Crew Dragon отправится на орбиту с мыса Канаверал во Флориде. Командир экипажа – тридцативосьмилетний миллиардер Джаред Исаакман. Предприниматель – опытный авиапилот, но на космическом корабле полетит впервые. Перед этим он в течение нескольких месяцев проходил специальный курс интенсивной подготовки.

Исаакман купил у Space X все четыре места на борту. Одно он отдал бывшей пациентке, а ныне врачу американской детской исследовательской больницы St. Jude Хейли Арсено, второе – преподавателю Крису Сеймброски, который жертвовал деньги этому медицинскому учреждению, а третье и последнее место досталось предпринимателю и педагогу Сиан Проктор – она выиграла в специальном конкурсе, который организовывала компания Исаакмана.

Называется миссия Inspiration4. Ожидается, что команда проведёт на орбите три дня и за это время неоднократно облетит Землю.

За текущий год это уже третий раз, когда миллиардер полетит в космос. Ранее то же самое, только на своих личных аппаратах, сделали британский предприниматель Ричард Брэнсон и американец Джефф Безос