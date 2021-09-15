КНДР, по данным южнокорейских военных, запустила две ракеты в сторону Японского моря.

Пуски состоялись с разницей в пять минут. Причем, как полагают в Южной Корее, речь идет о баллистических ракетах. Этого мнения придерживается и японское правительство, передает телеканал NHK. По словам премьер-министра страны, в ближайшее время будет собран Совет национальной безопасности. Между тем японская береговая охрана утверждает, что оба снаряда уже упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Сейчас Сеул совместно с Вашингтоном анализируют имеющиеся данные. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что привели в состояние повышенной готовности свои войска.

Это уже пятое в этом году испытание вооружений КНДР. В конце минувшей недели Пхеньян протестировал новую крылатую ракету большой дальности. До этого Северная Корея проводила ракетные пуски в январе и конце марта.

Испытания ракет в Японском море, по утверждению Гидрометцентра Приморья, не отразились на крае. Так, в единственном в России граничащем с Северной Кореей регионе радиационный фон остался в норме, а повышения сейсмоактивности не зафиксировано.