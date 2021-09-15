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07:33, 15 сентября 2021

Российский футбольный клуб «Спартак» проведет сегодня первый матч в Лиге Европы

Российский футбольный клуб «Спартак» проведет сегодня первый матч в Лиге Европы. Красно-белые встретятся на своем поле с польской «Легией» в игре первого тура группового этапа.

Главный тренер московского клуба Руй Витория сказал, что команда настроена на серьезную игру.

Витория сообщил, что к игре готовы все футболисты за исключением защитника Павла Маслова и нападающего Георгия Мелкадзе.

Ранее «Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить разрешенную вместимость домашнего стадиона до 30%. Ведомство удовлетворило эту просьбу. Встречу в Москве на «Открытие Арене» смогут посетить не более 13,5 тысяч зрителей. Начало в 17:30.


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