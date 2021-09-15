Японская Служба безопасности на море сообщает о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи. Это произошло спустя несколько минут после первого запуска. Ранее береговая охрана Японии передавала, что с территории КНДР выпущен снаряд, предположительно, ракета. Она упала за пределами исключительной экономической зоны страны, сообщило агентство Киодо. Правительство Японии допускает, что эта ракета могла быть баллистической.

Японское министерство обороны подтвердило факт ракетного пуска, указав, что занимается сбором и анализом информации. В ведомстве назвали действия Пхеньяна «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая» Японию.

В понедельник КНДР сообщила об успешных испытаниях крылатой ракеты большой дальности. За 2 часа 6 минут она смогла поразить цель на расстоянии 1,5 тысячи километров.

