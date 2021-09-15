Бывший вице-премьер Италии предстанет перед судом по делу о незаконном удержании мигрантов. Ему грозит тюремное заключение и запрет на участие в выборах.

Суд Палермо изучает события 2019 года, когда Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», возглавлял министерство внутренних дел. В рамках борьбы с нелегальной миграцией, высокопоставленный чиновник правительства запретил заход в итальянские порты кораблю испанской неправительственной организации Open Arms. На ее борту было полторы сотни беженцев.

Сальвини обвиняют в незаконном удержании людей и нарушении должностных полномочий. Сам он вины не признает, утверждая, что действовал в интересах итальянского народа и с согласия правительства. Правда, соратники по кабинету министров отрицают, что санкционировали блокировку судна. Сальвини, чья партия входит в правящую коалицию, может отправиться в тюрьму на три года или лишиться возможности баллотироваться и выдвигаться на государственные должности.

По аналогичному делу суд Сицилии ранее оправдал Маттео Сальвини.