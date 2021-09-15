В Иркутской области сегодня проходит день траура по погибшим при недавнем крушении пассажирского самолета L-410.

Традиционно в этот день отменены все развлекательные мероприятия. Повсеместно в регионе приспущены государственные флаги.

В минувшие выходные пассажирский самолет упал в 500 километрах от Иркутска. В результате крушения погибли 4 человека, включая пилота. Все они были жителями региона. Раненых перевозили в ближайшую больницу в небольшом поселке. Из 12 человек двоих врачи отпустили домой, остальные находятся под наблюдением. Состояние четверых оценивается как тяжелое. У них сложные переломы. Троих будут оперировать в Иркутске после доставки бортом санавианции.

По факту авакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Следователи считают возможными причинами крушения техническую неисправность судна и ошибку пилота. Отмечается, что во время посадки был густой туман.



После крушения самолета в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта решили проверить авиакомпанию «Аэросервис», обслуживающую рейс.