Интернет-издание Insider сообщило, что политик Григорий Явлинский перед выборами купил недвижимость в элитном поселке

Интернет-издание Insider (российские власти считают иностранным агентом) сообщило, что политик Григорий Явлинский перед выборами купил недвижимость в элитном поселке. Как утверждается, основатель партии «Яблоко» совершил сделку за счет средств от адвокатского бюро, связанного с властью.

В октябре прошлого года Явлинский, говорится в расследовании, стал обладателем участка в 28 соток и коттеджа площадью почти 400 квадратных метров в поселке на Рублевке. В доме, согласно публикации, есть 5 спален, гостиная с камином, бильярдная, библиотека, кинотеатр и ряд других помещений. Стоимость особняка оценивается в 55 млн рублей. При этом из последней декларации, поданной Явлинским 3 года назад перед президентскими выборами, следовало, что средний заработок политика и его супруги в год едва превышал 4 млн рублей. Но на его счетах тогда было около 60 млн – в 5 раз больше, чем двумя годами ранее.

Как утверждается, обогатиться основателю «Яблока» позволил контракт с адвокатским бюро «Инфралекс», чьими клиентами являются госкомпании и федеральные министерства. В 2018 году Явлинский получил от бюро 30 млн рублей. В самой компании утверждают, что такие средства ему были выплачены за «консультации» по экономическим вопросам. Пресс-секретарь Явлинского, в свою очередь, сказал, что политик приобрел особняк за счет денег, накопленных за последние 30 лет.

Опубликовавшее расследование интернет-издание Insider российские власти считают иностранным агентом.