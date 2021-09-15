Второй кассационный суд Москвы должен сегодня рассмотреть жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову. Почти год назад его признали виновным в смертельном ДТП в центре столицы. Защита надеется на уменьшить срок заключения или на перевод своего подзащитного в колонию поселения.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский считает, что для смягчения приговора Михаилу Ефремову нет оснований.

Первоначально Михаилу Ефремову назначили 8 лет колонии. Мосгорсуд сократил этот срок на полгода. Он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.