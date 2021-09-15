Джо Байден назвал не соответствующими действительности информацию о том, что председатель КНР отказался от встречи

Президент США Джо Байден назвал не соответствующими действительности информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от встречи с ним. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее британская газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на источники написала, что глава Белого дома предложил китайскому лидеру провести личную встречу для выхода из тупика в отношениях между странами, но тот отказался, посоветовав вместо этого Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина.