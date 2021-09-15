Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает введение прививочных паспортов нецелесообразным. Однако в будущем такие документы могут появиться. «Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий… Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации», — сказал господин Гебрейесус на брифинге. — «В будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность».

Тедрос Гебрейесус, отметил, что организация помогает странам в разработке прививочных паспортов, чтобы создать единую систему, которую бы признали во всем мире.