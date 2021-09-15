Глава Сбербанка не видит никаких признаков «пузыря» на рынке потребительского кредитования в России. «Ключевые метрики об этом, во всяком случае, пока не свидетельствуют», — сказал Герман Греф. Как следует из статистики Центробанка, по состоянию на начало июля общий долг россиян перед банками составлял почти 24 триллиона рублей. Глава банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе не исключила, что регулятор примет дополнительные меры для охлаждения рынка необеспеченного потребительского кредитования.