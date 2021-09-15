Госсекретарь США два дня подряд давал показания в Конгрессе по поводу вывода американских войск из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен два дня подряд давал показания в Конгрессе по поводу вывода американских войск из Афганистана. В понедельник он отвечал перед членами Палаты Представителей, некоторые из которых призвали главу Госдепартамента подать в отставку. Накануне чиновник защищал позицию и действия администрации Джо Байдена перед Сенатом.

Под давлением сенатора-республиканца Митта Ромни Блинкен объяснил, что администрация Байдена не могла перенести дату вывода войск на после 31 Он добавил, что США ожидали, что афганское правительство все еще будет контролировать ситуацию — ранее на слушаниях в Палате Представителей госсекретарь рассказал, что ключевую роль в падении афганского правительства перед талибами сыграла коррупция в стране и нежелание афганских войск консолидировать силы вокруг Кабула, а не рассредотачивать по стране, на чем американцы настаивали весной. Блинкен рассказал, что большая часть захваченного талибами американского военного оборудования вышла из строя» и «ничего из этого» не представляет стратегической угрозы для США или соседей Афганистана.

По итогам двух дней слушаний в Конгрессе Госсекретарь Энтони Блинкен объяснил каждый аспект вывода американских войск из Афганистана. Он отметил, что остававшихся менее чем 2,5 тысяч американских военнослужащих было бы недостаточно, чтобы удержать страну от падения перед Талибаном (запрещенная в России террористическая организация).