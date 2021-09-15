Один из бывший командиров Армии освобождения Косово сегодня предстанет перед судом в Гааге за военные преступления.

Следствие считает, что во время конфликта за независимость Косово руководитель вооруженных формирований Салих Мустафа организовал место для допросов и пыток. Там он не только наблюдал за насилием, но и лично участвовал в нем. Его обвиняют в избиении как минимум 6 человек и одном убийстве. Бывшего командира косовской освободительной армии арестовали спустя более чем 20 лет. Он с осени прошлого года ожидал суда в изоляторе в Гааге.

Специальный трибунал по расследованию военных преступлений в Косово был учрежден после доклада Парламентской ассамблеи совета Европы, в котором утверждалось, что члены освободительной армии причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам в конце 1990-х – начале 2000-х годов.

Задержание Салиха Мустафы стало одним из первых сначала работы Специального трибунала. Свою вину он полностью отрицает.

Всего по делу о военных преступлениях в Косово в качестве обвиняемых проходят 9 человек, в том числе бывший президент непризнанного в России государства Хашим Тачи.