Премьер Гаити отстранил от должности прокурора Порт-о-Пренса, обвинившего его в причастности к убийству президента

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отстранил от должности прокурора Порт-о-Пренса, обвинившего его в причастности к убийству президента. Накануне глава ведомства Бед-Фор Клод потребовал присвоить премьеру статус фигуранта уголовного дела и запретить ему выезд из страны.

Главным основанием для привлечения премьер-министра Гаити Ариэля Анри к разбирательству стал его телефонный разговор с одним из главных подозреваемых по делу об убийстве Моиза. Как утверждают в прокуратуре, диалог состоялся в день гибели гаитянского президента. По данным местной прессы, Анри запрещено покидать территорию карибской страны, его повесткой вызвали в прокуратуру для допроса.

Сам Анри занимает пост премьер-министра меньше двух месяцев. Жоневель Моиз назначил его главой правительства незадолго до убийства, при этом новый руководитель кабинета министров к тому момент еще не успел приступить к обязанностям. Между тем убийство гаитянского президента привело к политическому кризису. На днях власти и оппозиция намерены подписать соглашение о переносе президентских и парламентских выборов на конец следующего года, а руководство страной передать правительству национального единства во главе с Анри. Повлияет ли уголовное преследование премьера на подписание документа, пока не ясно.

Президент Гаити Жоневель Моиз был убит во время нападения на его резиденцию. Власти обвинили в причастности к убийству свыше 40 человек, большинство из них – граждане Колумбии.