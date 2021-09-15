Центр «Насилию.Нет» и его руководитель Анна Ривина оштрафованы на 400 тысяч рублей

Центр «Насилию.Нет» (признан минюстом иностранным агентом) и его руководитель Анна Ривина оштрафованы на 400 тысяч рублей. Перовский суд Москвы посчитал, что они нарушили закон об иностранных агентах. Таковым суд счел отсутствие маркировки на сайте «Утопия», который власти считают связанным с центром. Сама Анна Ривина пояснила «Эху», что подобная информация в отношении сайта не соответствует действительности.

Ривина отметила, что жалобу на центр написал член объединения НОД Роман Зыков.

Это уже не первый штраф для организации помощи жертвам домашнего насилия и ее руководителя за последние месяцы. Власти внесли центр «Насилию.Нет» в список иностранных агентов в конце прошлого года.