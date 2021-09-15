Двое обвиняемых в убийстве пенсионерки в подмосковной деревне не имеют отношения к местному общежитию для мигрантов

Двое обвиняемых в убийстве пенсионерки в подмосковной деревне Бужаниново не имеют никакого отношения к местному общежитию для мигрантов. Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета.

Токарев добавил, что экстренно расселенное накануне по распоряжению подмосковного руководства общежитие более заселяться мигрантами не будет.

13 сентября, жители Сергиево-Посадского района Подмосковья устроили «народный сход» после убийства 67-летней женщины в селе Бужаниново. В преступлении заподозрили приезжих из соседних стран. После этого подмосковные власти пообещали закрыть местное общежитие для мигрантов, а в деревне открыть опорный пункт полиции.

Повышенное внимание правоохранительных органов к деятельности мигрантов создает множество проблем, сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

По мнению Алексашенко, в других странах проблемы с мигрантами стоят также весьма остро