Американские власти не станут возобновлять эвакуацию в США афганцев до завершения их вакцинации от кори. Это займет как минимум неделю, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, на территории США диагностировано пять случаев заболевания среди недавно прибывших беженцев из Афганистана. Американские специалисты сейчас активно занимаются вакцинацией тех, кто собирается покинуть страну.

США объявили о приостановке приема афганских беженцев 10 сентября. По данным газеты Washington Post, с 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы более 60 тысяч афганцев.