Financial Times: Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил предложение президента США Джо Байдена о личной встрече

Председатель КНР Си Цзиньпин, по данным газеты Financial Times, отклонил предложение президента США Джо Байдена о личной встрече. Вместо этого он посоветовал Вашингтону переменить тон в отношении Пекина. По данным источников издания, предложение главы Белого дома прозвучало в ходе его полуторачасового телефонного разговора с китайским лидером на прошлой неделе. Таким образом, как утверждают собеседники газеты, Байден рассчитывал попытаться выйти из тупика в отношениях Соединенных Штатов и КНР.
2021-09-15T05:09:51+03:00
2021-09-15T05:09:51+03:00
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05:09, 15 сентября 2021
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