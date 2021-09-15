Financial Times: Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил предложение президента США Джо Байдена о личной встрече

Председатель КНР Си Цзиньпин, по данным газеты Financial Times, отклонил предложение президента США Джо Байдена о личной встрече. Вместо этого он посоветовал Вашингтону переменить тон в отношении Пекина. По данным источников издания, предложение главы Белого дома прозвучало в ходе его полуторачасового телефонного разговора с китайским лидером на прошлой неделе. Таким образом, как утверждают собеседники газеты, Байден рассчитывал попытаться выйти из тупика в отношениях Соединенных Штатов и КНР.