Премьер Гаити отстранил от должности прокурора после того, как тот обвинил его в причастности к убийству президента

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отстранил от должности прокурора после того, как тот обвинил его в причастности к убийству президента. 11 сентября Анри вызвали в прокуратуру для дачи показаний после того, как оператор мобильной связи подтвердил, что он разговаривал по телефону с одним из предполагаемых убийц главы государства через несколько часов после его гибели. Накануне прокуратура Гаити потребовала присвоить премьеру статус обвиняемого. Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод также попросил следствие запретить Анри выезд из страны.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля при нападении на его резиденцию. Его супруга была ранена. Власти сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, большая часть из которых — граждане Колумбии. Семнадцать человек арестованы.