Петиция с требованием отменить закон об «иностранных агентах» собрала менее чем за сутки свыше 50 тысяч подписей

Петиция с требованием отменить закон об «иностранных агентах» собрала свыше 50 тысяч подписей. Сбор начался накануне в полдень. Авторы петиции, в число которых вошли более 150 СМИ, в том числе «Эхо Москвы», НКО, просветительских и благотворительных организаций, называют законодательство об «иноагентах» откровенно дискриминационным и неправовым. По мнению подписантов, оно противоречит как Конституции России, так и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В петиции подчеркивается, что с момента принятия первой версии закона девять лет назад законодательство только ужесточалось, хотя власти обещали скорректировать его правоприменение.