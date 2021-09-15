Петиция с требованием отменить закон об «иностранных агентах» собрала менее чем за сутки свыше 50 тысяч подписей

Петиция с требованием отменить закон об «иностранных агентах» собрала свыше 50 тысяч подписей. Сбор начался накануне в полдень. Авторы петиции, в число которых вошли более 150 СМИ, в том числе «Эхо Москвы», НКО, просветительских и благотворительных организаций, называют законодательство об «иноагентах» откровенно дискриминационным и неправовым. По мнению подписантов, оно противоречит как Конституции России, так и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В петиции подчеркивается, что с момента принятия первой версии закона девять лет назад законодательство только ужесточалось, хотя власти обещали скорректировать его правоприменение.
2021-09-15T05:06:44+03:00
2021-09-15T05:06:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 15 сентября 2021
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