Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Не исключено, что работы могут возобновиться после уточнения программы, сообщил РИА Новости гендиректор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Ранее предполагалось, что проектирование завершится в октябре.
В декабре прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал в Facebook, что проект ракеты «Енисей», будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий — метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе этого года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. А в феврале Баранов говорил, что проектирование приостановлено из-за возможной коррекции облика аппарата. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены.
Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Не исключено, что работы могут возобновиться после уточнения программы, сообщил РИА Новости гендиректор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Ранее предполагалось, что проектирование завершится в октябре.