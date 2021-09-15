Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Не исключено, что работы могут возобновиться после уточнения программы, сообщил РИА Новости гендиректор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Ранее предполагалось, что проектирование завершится в октябре.

В декабре прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал в Facebook, что проект ракеты «Енисей», будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий — метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе этого года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. А в феврале Баранов говорил, что проектирование приостановлено из-за возможной коррекции облика аппарата. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены.