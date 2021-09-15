Власти Карачаево-Черкессии временно закроют маршрут к леднику Алибек после гибели двух туристов. Обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов, сообщил в Instagram глава республики Рашид Темрезов. По его словам, попавшая под сход туристическая группа не зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут.

Накануне республиканское управление МЧС сообщило о двух погибших и одной пострадавшей при сходе части ледника Алибек в поселке Домбай. Среди членов туристической группы были жители Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.