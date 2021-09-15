В Москве задержали взобравшихся на звезду главного здания МГУ руферов. На них составлены административные протоколы по статье «Хулиганство», сообщили в столичном главке МВД. Максимальное наказание по статье предполагает штраф до 500 тысяч рублей или исправительные работы на срок от 1 до 2 лет.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в День города 11 сентября. В подъеме участвовали порядка 20 человек. Они прошли через неохраняемый вход в общежитие, поднялись на 31-й этаж, дождались пока вахтер ляжет спать и взобрались на шпиль. На выходе из здания всех задержала полиция и охрана вуза, со всех взяли объяснительные и отпустили.