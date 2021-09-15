Всех мигрантов вывезли из подмосковного общежития после «народного схода» из-за убийства пенсионерки. Более 100 человек перевезли на охраняемую территорию в Сергиево-Посадском округе, сообщил советник главы местной администрации Антон Емелин, передает «Интерфакс». По его словам, там будет осуществлен контрольно-пропускной режим, рабочих будут возить на автобусах и следить за их передвижением.

13 сентября, жители Сергиево-Посадского района Подмосковья устроили стихийный митинг после появления информации об убийстве 67-летней женщины в селе Бужаниново. В преступлении заподозрили мигрантов. Вскоре полиция сообщила о задержании двух подозреваемых. Ими оказались, по словам главы округа Михаила Токарева, граждане Таджикистана. Токарев отметил, что они не имели никакого отношения к общежитию для мигрантов. Они проживали на частном дачном участке в двух километрах от этого поселка.