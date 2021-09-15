34 британских космических аппарата OneWeb успешно выведены на орбиту после запуска российской ракеты-носителя «Союз»

Все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb успешно выведены на орбиту после запуска с помощью российской ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса». Старт состоялся накануне примерно в 9 вечера с космодрома Байконур. Это 15-й пуск российских космических ракет с начала года. Всего, как ранее говорил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в этом году намечается 29 запусков. Для разгонного блока «Фрегат»

это был 100-й полет.