Парламент Бразилии отклонил инициативу президента о запрете соцсетям безосновательно удалять пользовательский контент. В сенате полагают, что поправки должны обсуждаться с представителями отрасли и экспертами и приниматься на законодательном уровне.

О подписании президентом данного документа пресс-служба Жаира Болсонару сообщила 6 сентября. Согласно указу, для удаления пользовательского контента соцсети должны предоставлять основание, чтобы не допустить нарушений в отношении бразильских пользователей и гарантировать право на свободу слова. Мировые интерннет-гиганты Facebook, Google и Twitter раскритиковали данную инициативу.