Президент США Джо Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести двусторонний саммит, но тот отказал

Президент США Джо Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит для выхода из тупика в отношениях двух стран, но тот отказал. Китайский лидер вместо этого предложил Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина, пишет газета Financial Times. По информации издания, которое ссылается на источники, предложение было выдвинуто в ходе 90-минутного телефонного разговора на прошлой неделе. Белый дом пока никак не прокомментировал данную публикацию.