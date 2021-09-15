Президент США Джо Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести двусторонний саммит, но тот отказал

Президент США Джо Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит для выхода из тупика в отношениях двух стран, но тот отказал. Китайский лидер вместо этого предложил Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина, пишет газета Financial Times. По информации издания, которое ссылается на источники, предложение было выдвинуто в ходе 90-минутного телефонного разговора на прошлой неделе. Белый дом пока никак не прокомментировал данную публикацию.
2021-09-15T03:09:17+03:00
2021-09-15T03:09:17+03:00
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03:09, 15 сентября 2021
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