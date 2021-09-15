Жительнице Санкт-Петербурга, задержанной накануне по подозрению в истязании своих детей, предъявлено обвинение. Она арестована. Ей грозит до семи лет тюрьмы. Дело находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемая «действуя из личных неприязненных отношений» и «основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания» систематически применяла насилие к своим малолетним сыну и дочери 2013 и 2015 года рождения. В частности, она избивали их, ограничивала в приеме пищи и держала на цепи в квартире.

Интернет-издание «Фонтанка» сообщала, что у 30-летней женщины трое детей. Она нигде не работала. В однокомнатной квартире также проживала бабушка, шесть кошек, три собаки, попугай и рыбки. По данным издания, о том, что происходит в семье, старший мальчик рассказал школьному педагогу, после чего в квартиру пришли с проверкой инспекторы отдела по делам несовершеннолетних.