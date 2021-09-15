Жительницу Подмосковья, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в Следственный комитет

Жительницу Подмосковья, которая в минувшие выходные привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в Следственный комитет. При чем сразу в два места – в Балашиху и Москву. Об этом Наталья Чуканова сообщила РБК. По ее словам, ей позвонили два разных человека из двух ведомств. Она не понимает, зачем ее вызывают, а по телефону причину вызова говорить не стали. «Сообщили, что хотят взять объяснение по ситуации», — рассказала Чуканова. В балашихинский СК она собирается завтра. А когда в Москву, пока не решила. Возможно, в понедельник

В минувшую субботу Чуканова привезла гроб с телом сестры к зданию администрации Балашихи из-за отказа выдать ей разрешение на захоронение на Фенинском кладбище. С нее за это требовали 120 тысяч рублей. После этого разрешение ей выдали. В местной администрации сообщили телеканалу «360», что в тот же день помогли женщине с организационными проблемами.