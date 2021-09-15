Крупнейший в США сервис доставки продуктов для готовки HelloFresh стал совладельцем российского «Шефмаркета»

Крупнейший в США сервис доставки продуктов для приготовления блюд HelloFresh стал совладельцем своего российского аналога «Шефмаркет». Немецкая компания приобрела долю в размере 10%, сообщает издание РБК. Представитель HelloFresh подтвердил информацию о сделке, указав, что объем инвестиций составляет «несколько миллионов евро».

«Шефмаркет» и HelloFresh работают по схожей модели: они доставляются продукты, из которых потребитель может по прилагаемому рецепту приготовить выбранное блюдо. В прошлом году «Шефмаркет», основанный Сергеем Ашиным, по данным самого сервиса, доставил свыше 3,5 миллионов таких порций.