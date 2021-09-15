Американская разведка заявила об угрозе атак на США со стороны «Аль-Каиды»* в ближайшие годы. Террористы способны восстановить свой потенциал в Афганистане, сообщил глава Разведуправления министерства обороны Скотт Берриер, чьи слова приводит агентство Блумберг. По его словам, в ведомстве ищут способы «вернуться обратно в Афганистан со всеми видами источников и доступов».

Американские власти, как сказал директор ЦРУ Дэвид Коэн, внимательно отслеживают деятельность «Аль-Каиды». Его прогноз по усилению группировки — от одного до двух лет.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая группировка.