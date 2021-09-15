Центробанк сообщил участникам рынка о «нестабильной работе личных кабинетов». Проблемы наблюдаются последние два дня. Банк России объяснил сбой «техническими работами». В связи с этим были продлены сроки предоставления электронных документов участниками финансового рынка и приема заявлений от кредитных организаций на получение кредитов ЦБ на бумажных носителях.

Роскомнадзор 9 сентября на несколько часов заблокировал DNS-сервисы Google и CloudFlare, которые используют приложения «Умное голосование». Тогда пользователи сообщили о проблемах с доступом к играм и стриминговым сервисам.