Двое обвиняемых в убийстве пенсионерки в Подмосковье не имеют никакого отношения к местному общежитию для мигрантов

Двое обвиняемых в убийстве пенсионерки в подмосковной деревне Бужаниново не имеют никакого отношения к местному общежитию для мигрантов. Они проживали на дачном участке в «Приозерье», более чем в двух километрах от села, и занимались строительством частного дома. Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета. По его словам, задержанные являются гражданами Таджикистана. Они никогда не работали на предприятии «Экоокна». Директор компании Андрей Филоненко сообщил, что все мигранты переселены из Бужаниново в подмосковные гостиницы, откуда их будут возить на работу на автобусах. Он отметил, что все они трудоустроены официально. Проблему с мигрантами в деревне директор предприятия назвал надуманной.

13 сентября, жители Сергиево-Посадского района Подмосковья устроили «народный сход» после убийства 67-летней женщины в селе Бужаниново. В преступлении заподозрили приезжих из соседних стран. После этого подмосковные власти пообещали закрыть местное общежитие для мигрантов, а в деревне открыть опорный пункт полиции.