Z Архив новостей новости
5 1 6 1
02:05, 15 сентября 2021

Двое обвиняемых в убийстве пенсионерки в Подмосковье не имеют никакого отношения к местному общежитию для мигрантов

Двое обвиняемых в убийстве пенсионерки в подмосковной деревне Бужаниново не имеют никакого отношения к местному общежитию для мигрантов. Они проживали на дачном участке в «Приозерье», более чем в двух километрах от села, и занимались строительством частного дома. Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета. По его словам, задержанные являются гражданами Таджикистана. Они никогда не работали на предприятии «Экоокна». Директор компании Андрей Филоненко сообщил, что все мигранты переселены из Бужаниново в подмосковные гостиницы, откуда их будут возить на работу на автобусах. Он отметил, что все они трудоустроены официально. Проблему с мигрантами в деревне директор предприятия назвал надуманной.
13 сентября, жители Сергиево-Посадского района Подмосковья устроили «народный сход» после убийства 67-летней женщины в селе Бужаниново. В преступлении заподозрили приезжих из соседних стран. После этого подмосковные власти пообещали закрыть местное общежитие для мигрантов, а в деревне открыть опорный пункт полиции.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Техасское государство: как в штате запретили аборты вопреки конституции США Так страну отбросит на более чем пятьдесят лет назад. Символично, что на этой неделе аборты были легализованы даже в Мексике — самой большой католической стране мира…

5 271 6 30937 08.09
Новости

Президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию Путин рассказал, что вчера целый день общался с человеком, который заразился коронавирусом…

5 42 6 6753
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 102 6 16463 13.09
Новости

Владимир Путин ушел на самоизоляцию В пресс-службе президента уверяют, что он здоров, а результаты теста на коронавирус — отрицательные…

5 38 6 6863
Новости

Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции В связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении…

5 43 6 8022
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 330 6 62207 08.09
Новости

Путин ушел на самоизоляцию из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в его окружении О том, что он должен соблюдать режим самоизоляции президент России сообщил в телефонном разговоре президенту Таджикистана Иммомали Рахмону…

5 36 6 7467
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров В.Путин: Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит.
А.Лукашенко: Не могу я при Вас тут…
В.Путин: Нет, не надо.

5 138 6 32683 10.09
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Умное голосование как сознательный выбор Если отойти от проблематики 17–19 сентября, то мне кажется, что мы присутствуем при агонии этой системы — будущего у нее нет…

5 27 6 6673 14.09
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 223 6 56963 08.09
Блоги

В Москве на двух станциях метро появились указатели на таджикском и узбекском языках Столичные власти объяснили такую меру тем, что от этих станций отправляются автобусы в миграционный центр «Сахарово»...

5 37 6 9813 14.09
Блоги

+ Владимир Путин: Посмотрим, как на практике сработает «Спутник V» 01:15 Владимир Путин: Посмотрим, как на практике сработает «Спутник V» «У него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через 3 дня заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко в течение всего дня»…

5 138 6 38510 14.09
8читать ;смотреть
Блоги

«Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка» Глава Сергиева Посада выразил поддержку требованиям жителей после убийства и изнасилования пенсионерки…

5 113 6 34233 14.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 89 6 27022 14.09
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Один урок 11 сентября Как бы ни прозрачно было происходящее, как бы ни глубоко и открыто не проводилось расследование, трагедия — это просто хворост и розжиг мозгового пожара для кого-то…

5 78 6 24517 11.09
Новости

«Единая Россия», как ожидается, сегодня внесет в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра Правительство его поддержит, сказал премьер-министр Михаил Мишустин…

5 24 6 7622

Популярное за неделю

Новости

Единороссы за несколько дней до выборов внесут в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра Партия власти предлагает сохранить обязательный ТО только при смене владельца и в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет…

5 11 6 25528
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Преемника у Путина по определению нет. Вот какой преемник может быть у Господа Бога Саваофа? Ответ: сама постановка вопроса о преемнике Господа Бога является богохульством…

5 39 6 79902 11.09
#слушать 48:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2953 12.09
Блоги

Президент США Байден: Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец И ваш отказ от вакцинации дорого обошелся всем нам…

5 80 6 194318 10.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 120 6 85302 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9257572
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5023703

Сегодня в эфире