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01:11, 15 сентября 2021

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли в гостях лондонскому «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли в гостях лондонскому «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов. Встреча первого тура, прошедшая минувшим вечером в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу действующего победителя турнира. В другом матче группы туринский «Ювентус» на выезде разгромил шведский «Мальме» со счетом 3:0.
Во втором туре «Зенит» 29 сентября примет «Мальме», в этот же день «Челси» на выезде сыграет с «Ювентусом».


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