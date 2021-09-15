Футболисты петербургского «Зенита» проиграли в гостях лондонскому «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов. Встреча первого тура, прошедшая минувшим вечером в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу действующего победителя турнира. В другом матче группы туринский «Ювентус» на выезде разгромил шведский «Мальме» со счетом 3:0.

Во втором туре «Зенит» 29 сентября примет «Мальме», в этот же день «Челси» на выезде сыграет с «Ювентусом».