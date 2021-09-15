Премьер Гаити Ариэль Анри уволил прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. Причиной отстранения от должности называется «грубая административная ошибка». Об этом сообщил местный новостной портал «Газет Аити» со ссылкой на текст документа.

Накануне прокуратура потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства главы республики. Ему запретили покидать территорию карибской страны.

Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили около 30 граждан Колумбии, часть которых уже арестована.