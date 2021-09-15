Более 20 крупнейших общественных организаций потребовали от IT гигантов выступить против цензуры интернета в России

Более 20 крупнейших общественных организаций по защите прав пользователей потребовали от IT гигантов выступить против цензуры интернета в России. Открытое письмо, адресованное руководителям Apple, Facebook, Google, Yandex, Cloudflare, а также российских мобильных операторов и интернет-провайдеров, опубликовано на сайте Access Now. В числе подписантов организации из России, США, Франции, Азербайджана и других стран. Авторы призвали компании публично выступать против давления на интернет, бороться с попытками властей вводить цензуру и блокировки, а также информировать общество обо всех таких инициативах и сотрудничать с общественными организациями в попытках им противостоять.