Один из крымских татар, задержанных по делу о повреждении трубопровода, рассказал об истязаниях. Свидетельства Асана Ахтемова публикует со слов его адвоката издание «Граты». По словам мужчины, в ночь на 4 сентября к нему домой приехали 10 человек в военной форме, надели на глаза пластиковую маску, заковали в наручники и увезли предположительно в сторону Симферополя. Его привезли в подвал, привязали к стулу, грозились причинить вред его жене. Затем его пытали током, били и угрожали внесудебным расстрелом. Как сказал Ахтемов, он дал признательные показания.

23 августа МВД сообщило о повреждении газопровода в поселке Перевальное. Было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Арестованы братья Асан и Азиз Ахтемовы, а также крымскотатарский политик и журналист Нариман Джелялов. Позже ему ужесточили обвинение до участия в совершении диверсии. Джелялов также сообщал о пытках.