Российский футбольный клуб «Зенит» с проигрыша стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов

Игра в рамках первого тура проходила в Лондоне с «Челси» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.

Перед началом встречи шесть футболистов «Зенита» преклонили колено в рамках акции против проявления расизма в футболе. Все они – иностранные игроки клуба. Также в акции участвовали игроки «Челси» Российские футболисты остались стоять.

«Зенит» оказался единственным российским клубом, кто выступает в Лиге в этом сезоне. По оценкам экспертов, питерцам досталась сложная группа, где явными фаворитами являются «Челси» и «Ювентус».

