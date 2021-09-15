Компания Илона Маска Space X сегодня запустит в космос свой первый гражданский экипаж

Он полетит на ракете Falcon 9 в корабле Crew Dragon.

Профессор кафедры операционного менеджмента в Школе бизнеса в Университете Карнеги-Меллона Шридхар Таюр выразил восхищение теми, кто осмелился осуществить полёт:

«Я думаю, это захватывающе! Считаю, что им нужно ввести показатели безопасности, лучше, чем 1 к 100, чтобы полёты не ограничивались несколькими храбрыми людьми. И тогда при хорошем уровне безопасности они смогут заставить около тысячи людей в год пробовать это.

Определенная доля легкомыслия и эгоизма в этом есть. Но я также считаю, что мы продвинулись в понимании науки, наших возможностей и технологий, потому что люди пошли на такой невероятный риск. Я имею в виду, что это человеческое стремление выйти за пределы. Нужно быть и богатым, и смелым, чтобы сесть в самолет прямо сейчас».

В космос отправятся 4 человека, они проведут на орбите трое суток. Никто из участников миссии не является профессиональным астронавтом.