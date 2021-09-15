Французским медикам и социальным работникам, которые не привились от коронавируса, перестанут платить зарплату

Врачам, медсестрам, сиделкам, а также персоналу больниц и домов для престарелых дали три месяца, чтобы пройти вакцинацию. Об обязательности процедуры еще в июле объявил Президент Франции Эммануэль Макрон, который обещал проверки и санкции после 15 сентября. На тот момент увещеваниям не вняли полтора миллиона человек. В начале сентября французская радиостанция RTL назвала уже другую цифру – 200 тысяч. 89 процентов медработников все таки сделали по крайней мере одну прививку. Многие еще летом обещали уволиться, но пока не известно воплотили ли они свои угрозы в жизнь. Среди причин есть как стандартные – от немотивированного нежелания и не изученности эффекта от препарата, так и необычные. Один и врачей сказал, что вирус мутирует и прививаться по 50 раз он не собирается.

За время пандемии во Франции коронавирусом переболели почти 7 миллионов человек.