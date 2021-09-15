Американские силовики начали подготовку к митингу в Вашингтоне

Его хотят провести в субботу сторонники задержанных за участие в захвате здание Конгресса США. Как рассказали в Белом доме, федеральные силовые структуры и вашингтонская полиция уже находятся в состоянии повышенной готовности и активно обмениваются информацией для выработки оперативных планов. Пресса пишет, что в акции могут принять участие в том числе члены радикальных организаций. Полиция планирует к митингу возвести ограждения вокруг здания законодательного органа на случай беспорядков.
2021-09-15T00:02:31+03:00
2021-09-15T00:02:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 15 сентября 2021
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