Американские силовики начали подготовку к митингу в Вашингтоне

Его хотят провести в субботу сторонники задержанных за участие в захвате здание Конгресса США. Как рассказали в Белом доме, федеральные силовые структуры и вашингтонская полиция уже находятся в состоянии повышенной готовности и активно обмениваются информацией для выработки оперативных планов. Пресса пишет, что в акции могут принять участие в том числе члены радикальных организаций. Полиция планирует к митингу возвести ограждения вокруг здания законодательного органа на случай беспорядков.