Второй кассационный суд в Москве, как ожидается, рассмотрит жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову

Почти год назад его признали виновным в смертельном ДТП в центре столицы.

О том, как именно намерены вести защиту Ефремова его адвокаты, поступает противоречивая информация. Этим летом сразу несколько СМИ сообщили, что в жалобе юристы отметили «слабое здоровье актера» и «психическое состояние» как факторы, которые не учли предыдущие инстанции. Позднее адвокаты Ефремова назвали данные о наличии у него психического расстройства фейком. Вместе с тем один из его представителей Петр Хархорин около недели назад рассказал, что артист в колонии перенес отек Квинке из-за сезонной аллергии. По словам адвоката, Ефремов будет выступать в суде по видеосвязи.

Первоначально Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы назначили 8 лет колонии. Мосгорсуд сократил этот срок на полгода. По версии следствия, летом прошлого года артист, будучи пьяным за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова. Тот позднее скончался в больнице. Большую часть процесса в Пресненском суде Ефремов отрицал свою вину, но в последнем слове он сказал, что раскаивается в случившемся.

Ефремов в настоящий момент отбывает наказание в колонии в Белгородской области.