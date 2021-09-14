Питерский «Зенит» встречается в эти минуты в Лондоне с «Челси» в рамках первого тура Лиги чемпионов

Он является единственным российским клубом на этом еврокубковом турнире. Завершился первый тайм, счет пока 0:0. Перед стартом матча первого тура на стадионе прошла акция в поддержку борьбы с расизмом. Футболисты английской команды приняли в ней участие в полном составе, встав на одно колено. Из игроков петербургского клуба к ним присоединились только иностранцы. Россияне, как отмечает интернет-издание «Фонтанка», остались стоять.
2021-09-14T23:05:40+03:00
2021-09-14T23:05:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2903824-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 14 сентября 2021
Загрузка комментариев...