Питерский «Зенит» встречается в эти минуты в Лондоне с «Челси» в рамках первого тура Лиги чемпионов

Он является единственным российским клубом на этом еврокубковом турнире. Завершился первый тайм, счет пока 0:0. Перед стартом матча первого тура на стадионе прошла акция в поддержку борьбы с расизмом. Футболисты английской команды приняли в ней участие в полном составе, встав на одно колено. Из игроков петербургского клуба к ним присоединились только иностранцы. Россияне, как отмечает интернет-издание «Фонтанка», остались стоять.