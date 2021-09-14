Американские силовики арестовали в Нью-Йорке девять членов мафиозной группировки семьи Коломбо

Среди них глава организации Эндрю Руссо и его заместитель Бенджамин Кастелаццо. Всех их, как передает телеканал Fox News, подозревают в коррупции и мошенничестве. Семья Коломбо — одна из пяти крупнейших мафиозных группировок, которые контролируют организованную преступность в Нью-Йорке.
2021-09-14T23:05:17+03:00
2021-09-14T23:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 14 сентября 2021
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