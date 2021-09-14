Американские силовики арестовали в Нью-Йорке девять членов мафиозной группировки семьи Коломбо

Среди них глава организации Эндрю Руссо и его заместитель Бенджамин Кастелаццо. Всех их, как передает телеканал Fox News, подозревают в коррупции и мошенничестве. Семья Коломбо — одна из пяти крупнейших мафиозных группировок, которые контролируют организованную преступность в Нью-Йорке.