The Insider утверждает, что Явлинский во время выборов президента получил 30 млн руб от компании, связанной с властями

Интернет-издание The Insider утверждает, что Григорий Явлинский во время последних президентских выборов получил 30 миллионов рублей от компании, связанной с властями. Спустя два года он купил особняк на Рублевке, который оценивается примерно в 55 млн. рублей. Крупную сумму основателю «Яблока», по сведениям издания, перечислило адвокатское бюро «Инфралекс». Его клие6нтами являются несколько министерств и госкомпаний. В компании объяснили это оплатой консультационных услуг политика. Представитель Явлинского сказал, что тот купили дом за счет накоплений за последние три десятка лет трудовой деятельности. Текст The Insider о Явлинском вышел за три дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Явлинский не выдвигал свою кандидатуру на выборах. Российские власти считают The Insider иностранным агентом.