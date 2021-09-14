Следователи вызывают жительницу Балашихи, которая на днях привезла гроб с телом сестры к зданию администрации

Следователи вызывают жительницу подмосковной Балашихи, которая на днях привезла гроб с телом сестры к зданию администрации. Наталья Чуканова таким образом протестовала против поборов за захоронение родственницы со стороны компании ритуальных услуг. Как рассказала она газете РБК, ее вызвали одновременно в следственный комитет по Балашихе и в главное следственное управление по Московской области. По словам Чукановой, она не понимает, зачем ее вызывают, а по телефону причину вызова говорить не хотят. После инцидента с гробом ей выдали разрешение на захоронение.
2021-09-14T23:02:50+03:00
2021-09-14T23:02:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 14 сентября 2021
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