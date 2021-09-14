Перовский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей центр «Насилию.Нет» и его руководителя Анну Ривину

Он посчитал, что они нарушили закон об иностранных агентах. Нарушением суд счел отсутствие маркировки на сайте «Утопия», который власти считают связанным с центром. Сама Анна Ривина пояснила «Эху Москвы», что подобная информация в отношении сайта не соответствует действительности.

Это уже не первый штраф для организации помощи жертвам домашнего насилия и ее руководителя за последние месяцы. Власти внесли центр «Насилию.Нет» в список иностранных агентов в конце прошлого года.